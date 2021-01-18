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Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Han ve İnci evliliğinde büyük kriz!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Han, İnci'ye Safiye ve Gülben'le aynı evde kalacağını söylemesinin ardından inci ortadan kayboluyor. Han'ın üzüntüsü Safiye sözleriyle daha da ağırlaşıyor.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Han ve İnci evliliğinde büyük kriz!

FİLMİN OYUNCULARI

-Farah Zeynep Abdullah

-Birkan Sokullu

-Ezgi Mola

-Merve Dizdar

-Alper Saldıran

-Metin Coşkun

-Esra Ruşan

-Atilla Şendil

-Emir Özden

-Uğur Uzunel

-Gizem Katmer 

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18 Ocak 2021 Pazartesi 10:50
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