Masumlar Apartmanı 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Naci, Safiye için son kozunu oynuyor!

Masumlar Apartmanı 19. Bölüm 2. Fragmanı ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta İnci'nin Han'a boşanma davası açması Han'ı adeta yıkmıştı. Ancak İnci beklenmedik bir hareketle tüm dengeleri yerinden oynatacak bir hamle yaptı ve Safiye'nin evine girdi. Dizinin yayınlanan son fragmanında Naci'nin kızıyla vedalaşma sahnesi de izleyenleri derinden etkiledi. İşte Masumlar Apartmanı 19. Bölüm 2. fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” dizisi her salı akşamı TRT 1’de…