Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye, Naci ile dışarı çıkıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda İnci, Safiye ve Gülben ile aynı evde kalmaya başlarken Safiye'den aldığı temizlik dersiyle İnci şaşkına dönüyor. Safiye, Naci'nin yaptıklarından etkilenirken Naci'ye dışarı çıkma teklifini sunuyor.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

FİLMİN OYUNCULARI

-Farah Zeynep Abdullah

-Birkan Sokullu

-Ezgi Mola

-Merve Dizdar

-Alper Saldıran

-Metin Coşkun

-Esra Ruşan

-Atilla Şendil

-Emir Özden

-Uğur Uzunel

-Gizem Katmer

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