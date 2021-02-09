Han'ın Naci'ye karşı olan ön yargısı, Safiye ve ev halkı ile gergin anlar yaşamasına neden olacak. Yıllardır ilk kez dışarı çıkmayı, gülmeyi başaran Safiye'nin mutluluğunun Naci'nin, ölümüyle son bulacağı için ablasını korumaya çalışan Han ne yapacak? İşte Masumlar Apartmanı 21. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izle...

MASUMLAR APARTMANI 21. BÖLÜM CANLI İZLE|MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM CANLI İZLE

Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye’nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci’nin hastalığını öğrenir.

Eger ise Neriman’la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman’ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han’dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci’nin gelişini bekler.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır. Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır.

Fakat Safiye direnmekte kararlıdır. Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.