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Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Safiye'ye Naci'den büyük şok!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Safiye ile bayıldığı için buluşamayan Naci, ambulansla hastaneye götürülürken Safiye ise geçmişi hatırlayarak kendini suçlar. Naci'yi tehdidinden dolayı İnci, Han'ı suçlarken Esra ise çöplükte Han ile karşılaşır.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Safiye'ye Naci'den büyük şok!

FİLMİN OYUNCULARI

-Farah Zeynep Abdullah

-Birkan Sokullu

-Ezgi Mola

-Merve Dizdar

-Alper Saldıran

-Metin Coşkun

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15 Şubat 2021 Pazartesi 10:15
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