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Masumlar Apartmanı 23. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle

TRT 1 ekranlarının gerçek yaşam öyküsünden esinlenilerek kaleme alınan fenomen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. İşte Masumlar Apartmanı 23. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle...

Masumlar Apartmanı 23. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle

Çok az ömrü kalan Naci, biricik Safiye'si için her yolu dener. Yılarca evde tıkılıp kalan ve tüm hayallerinden vazgeçen Safiye'ye kendini hatırlatmak ister. Ki bu konuda da başarılı olur. Ancak ömrü git gide azalan Naci, ne zamana kadar bu durumu sürdürebilir merak konusu. İşte Masumlar Apartmanı 23. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle...

Masumlar Apartmanı 23. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle

 MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM CANLI İZLE

Çöpleri kurcalarken Esra'ya yakalanan Han, yaptığı açıklamalar ile durumu düzeltiğini düşünür ancak Esra düşündüğünden çok daha fazlasına şahit olmuştur. Esra gördüğü şeylerin içinden çıkmaz ve daha fazla içinde tutmayıp her şeyi İnci'ye anlatır. İnci duygu karşısında şoka girer ve bu olayların peşine düşer.

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE
 Masumlar Apartmanı 23. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle
Naci pes etmeden Safiye'yi dışarı çıkarır. Fakat işler pek planladığı gibi gitmez. Öte yandan  Hikmet’in hastalığı yüzünden, Gülben ve Esat’ı çok zor bir durumda bırakır. Bu zor durumda kalma durumu Esat'ı pek mutlu etmese de Gülben halinden epey mutludur. 

Masumlar Apartmanı 23. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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