Çok az ömrü kalan Naci, biricik Safiye'si için her yolu dener. Yılarca evde tıkılıp kalan ve tüm hayallerinden vazgeçen Safiye'ye kendini hatırlatmak ister. Ki bu konuda da başarılı olur. Ancak ömrü git gide azalan Naci, ne zamana kadar bu durumu sürdürebilir merak konusu. İşte Masumlar Apartmanı 23. bölüm full izle |Masumlar Apartmanı son bölüm full izle Youtube...

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM FULL İZLE

Çöpleri kurcalarken Esra'ya yakalanan Han, yaptığı açıklamalar ile durumu düzeltiğini düşünür ancak Esra düşündüğünden çok daha fazlasına şahit olmuştur. Esra gördüğü şeylerin içinden çıkmaz ve daha fazla içinde tutmayıp her şeyi İnci'ye anlatır. İnci duygu karşısında şoka girer ve bu olayların peşine düşer.

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM FULL İZLE | SON BÖLÜM FULL İZLE



Naci pes etmeden Safiye'yi dışarı çıkarır. Fakat işler pek planladığı gibi gitmez. Öte yandan Hikmet’in hastalığı yüzünden, Gülben ve Esat’ı çok zor bir durumda bırakır. Bu zor durumda kalma durumu Esat'ı pek mutlu etmese de Gülben halinden epey mutludur.