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  3. Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | İnci, Han ile ilgili gerçeği öğreniyor!

Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | İnci, Han ile ilgili gerçeği öğreniyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Naci, Safiye'ye İstanbul manzarasını gösterirken İnci ise Han'dan doğruları söylemesini istemektedir. Gülben, evlilik hayaliyle evde dolaşırken İnci ise Han'ı çöplükte yakalar.

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01 Mart 2021 Pazartesi 10:44
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