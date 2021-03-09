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Masumlar Apartmanı 25. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle

TRT! ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı 25. yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. İşte Masumlar Apartmanı 25. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle...

Masumlar Apartmanı 25. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle

İnci, Han’la çöplükte bir gece karşılaşmasının ardından altüst olur. Han'ın karşısındaki sorun bu kez İnci’yi bile aşacak kadar büyüktür ve kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır. İnci'nin gördükleri karşısında ne yapacağı merak konusu. İşte Masumlar Apartmanı 25. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle...

Masumlar Apartmanı 25. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM CANLI İZLE 

Han, İnci'yi kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci’nin vereceği  kararını beklemektedir. Neriman’ın yüzünden evde çıkan kriz, Safiye için doğum gününü daha başlamadan kabusa dönüştürür. Birde yaşanan bu olayların ardından, doğum gününü kimsenin önemsemesi Safiye’nin içindeki yaralı çocuğu uyandırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine neden olur.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Masumlar Apartmanı 25. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle

Gülben ise Esat’ın çay davetinin mutluluğu içindedir. Safiye’ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar. Gamze, Neriman’ın da yardımıyla Ege’nin babası Haluk’la tanışmaya gelir.

Masumlar Apartmanı 25. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle

Heyecanla geldiği evde hem Gamze’yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler. İnci, Han’la ilişkilerini sadece bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu şart, Han’ı hiç beklemediği yerden vurur. Peki İnci'nin öne sürdüğü koşul ne? Masumlar Apartmanı 25. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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