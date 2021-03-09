İnci, Han’la çöplükte bir gece karşılaşmasının ardından altüst olur. Han'ın karşısındaki sorun bu kez İnci’yi bile aşacak kadar büyüktür ve kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır. İnci'nin gördükleri karşısında ne yapacağı merak konusu. İşte Masumlar Apartmanı 25. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle...

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM CANLI İZLE

Han, İnci'yi kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci’nin vereceği kararını beklemektedir. Neriman’ın yüzünden evde çıkan kriz, Safiye için doğum gününü daha başlamadan kabusa dönüştürür. Birde yaşanan bu olayların ardından, doğum gününü kimsenin önemsemesi Safiye’nin içindeki yaralı çocuğu uyandırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine neden olur.

Gülben ise Esat’ın çay davetinin mutluluğu içindedir. Safiye’ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar. Gamze, Neriman’ın da yardımıyla Ege’nin babası Haluk’la tanışmaya gelir.

Heyecanla geldiği evde hem Gamze’yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler. İnci, Han’la ilişkilerini sadece bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu şart, Han’ı hiç beklemediği yerden vurur. Peki İnci'nin öne sürdüğü koşul ne?