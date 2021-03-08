Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Safiye'den İnci'ye tokat atıyor!
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda çöplüğünde sinir krizi geçiren Han, İnci'nin gitmesine izin vermezken Neriman ise Ege'nin kendisine aşık olduğunu öğrenir. İnci'nin doktor önerisine öfkelenen Safiye, yaşanan kavga sonrası İnci'ye tokat atar.
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08 Mart 2021 Pazartesi 11:07
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