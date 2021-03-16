İnci, babasının ölümüyle yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han’ı ne de dedesi ve Ege'yi görür. İnci’nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur. Peki İnci'yi kendine getiren kişi kimdir? İşte Masumlar Apartmanı 26. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1canlı izle...





Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur.

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Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.





Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları Safiye ve sağlığı için ağır olacaktır.