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Masumlar Apartmanı 26. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1canlı izle

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 26. yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. Babasının ölümüyle deliye dönen İnci'nin bu hali Safiye'yi bile ürkütür. İşte Masumlar Apartmanı 26. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izle...

Masumlar Apartmanı 26. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1canlı izle

İnci, babasının ölümüyle yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han’ı ne de dedesi ve Ege'yi görür. İnci’nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur. Peki İnci'yi kendine getiren kişi kimdir? İşte Masumlar Apartmanı 26. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı  son bölüm TRT1canlı izle...

Masumlar Apartmanı 26. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1canlı izle
 
Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur.

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜM CANLI İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Masumlar Apartmanı 26. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1canlı izle

Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

Masumlar Apartmanı 26. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1canlı izle
 
Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları Safiye ve sağlığı için ağır olacaktır.

Masumlar Apartmanı 26. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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