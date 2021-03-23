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Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 27. yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Yeni bölümde yaşadığı olay ile Gülben'deki değişim herkes şok ediyor. Peki Gülben'i eski haline dönmesine yardımcı olabilecekler mi? İşte Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izle...

Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izle

Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı yepyeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Naci'nin gitme kararı ile peşinden giden Safiye, tam umutsuzluğa kapılacaktı ki karşısında kararını değiştiren Naci'yi görmesi ile normale döner. Ancak normalden farklı davranan biri vardır. İşte Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izle...

Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izle

Gülben, Esat'a olan hislerinin tekrar yeşermesiyle gördüğü manzara karşısında şoka uğrar. Esat'ı Esra'nın evinden çıkarken gören Gülben, onlara görünmemek için telaşa kapılır ve tam bu esnada altına kaçırır.

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM CANLI İZLE |SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izle

Bu anlara Esra ve Esat'ın şahit olması Gülben'i artık bambaşka biri yapar. Annesinin kıyafetlerine giyerek annesi kılığına girer.

Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izle

Öte yandan bu durum karşısında Han, öyle bir adım atar ki gözü ne Esat'ı ne de Esra'yı görür. Han'ın planı nedir?  Neriman ise Gamze’nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han’ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman’ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege’yi karşı karşıya getirir. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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