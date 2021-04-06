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Masumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın nefesleri kesecek yeni bölüm ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Yayınlanacak yeni bölümde Gülben'in alacağı karar herkesi şoke eder. İşte Masumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm izle...

Masumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm izle

İnci Han'ı psikiyatriste gitmeye ikna etmiştir. Ancak Han'ın bu görüşmelerdeki rahat davranışları ve değişen hali İnci'yi gitgide korkutur. Peki Han'ın planı nedir? İşte Masumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm izle...

Safiye, Naci'nin gidişi ve yaşadıklarını henüz atlatamamışken yine annesinin hayaleti ile yüzleşir. Gülben'in ve ailedeki yaşanan tüm değişimlerden Safiye'yi suçlu tutan annesi, eski Safiye'ye dönmesini söyler. 

Masumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle| Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle

Öte yandan Gülben, yaşadığı ağır olayların ardından iyice akli melekelerini oynatmıştır. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar yalnızca Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM CANLI İZLE| SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Masumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle| Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle

Safiye, Gülben’i kararından vazgeçirmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

Çocukluğundaki yaralarından sıyrılamayan Han, annesinin ona yaptıklarını anlatırken o sırada bodrum katı sahnesi ekranlara gelir. İzleyici ise Han'ın yeni sırrının ne olduğu merak etti. 

Masumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle| Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle

Doktorun Han'a yönelttiği ya İnci seni terk edip giderse sorusuna verdiği yanıt ise İnci'ye zarar mı verecek sorusunu akıllara getirdi. 

Masumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle| Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle

Evde işler kötü giderken Neriman ise Ege ile olan bağını iyice kuvvetlendirir. Bu anlara şahit olan Safiye ne tepki verecektir? Esra ile uğraşan Han'ın amacı nedir?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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