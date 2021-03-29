Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Han İnci'ye zarar mı verecek?

Safiye, Naci'nin gidişi ve yaşadıklarını henüz atlatamamışken yine annesinin hayaleti ile yüzleşir. Gülben'in ve ailedeki yaşanan tüm değişimlerden Safiye'yi suçlu tutan annesi, eski safiye'ye dönmesini söyler.

Öte yandan Gülben, yaşadığı ağır olayların ardından iyice akli melekelerini oynatmıştır. Han ise İnci'nin isteği üzerine gittiği doktora anlattıkları ile kan dondurur. Çocukluğundaki yaralarından sıyrılamayan Han, annesinin on yaptıklarını anlatır. Ancak fragmanda geçen bodrum daire sahnesi Han'ın orada ne sakladığı, yeni sırrının ne olduğu merak konusu oldu.

Doktorun Han'a yönelttiği ya İnci seni terk edip giderse sorusuna verdiği yanıt ise İnci'ye zarar mı verecek sorusunu akıllara getirdi.

Evde işler kötü giderken Neriman ise Ege ile olan bağını iyice kuvvetlendirir. Bu anlara şahit olan Safiye ne tepki verecektir? Esra ile uğraşan Han'ın amacı nedir?

İşte Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı...