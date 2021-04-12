Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı! | Safiye'nin Naci özlemi!
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Naci'yi düşünen Safiye'yi annesinin hayali bırakmazken Han ise psikoloğuna annesini anlatır. Esat'ın kayıp olması herkesi meraklandırırken Han'ın Esat'a saldırması şüpheleri Han'ın üzerine çeker.
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12 Nisan 2021 Pazartesi 09:26
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