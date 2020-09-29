Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş rollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı korumacı bir dede ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci ile takıntılı kardeşleriyle yaşayan, zengin bir iş adamı olan ancak geceleri çöpçülük yapan Han’ın hayatının kesişme hikayesini anlatıyor. Peki Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı 3. bölüm izleme linki haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün ardından Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı haberimizde olacak...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci ve ailesi, Safiye’nin çırpınışlarına rağmen yeni evlerine yerleşir. Artık Han ve İnci aynı apartmandadır. Ancak hem İnci’nin Memduh’a söylediği yalanın ortaya çıkması, hem de Safiye’nin Han’ı kaybetme korkusu gerilimin artmasına neden olur. Buna rağmen Han ve İnci, birbirlerine yaklaşmaktan kendilerini alıkoyamaz. Diğer yandan, ayrılığı asla kabullenmeyen Uygar, İnci’nin başını büyük bir derde sokacaktır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM İZLE