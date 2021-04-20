Salı akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Yayınlanan son bölümde Esra'nın başına gelenler izleyici tarafından merak konusu olurken, Han'ın sırrı yavaş yavaş çözülüyor. İşte Masumlar Apartmanı 30. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle...

Esra’nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye’nin aklındaki isim ise bir başkasıdır.

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜM CANLI İZLE| SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Esat’ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben’in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege’nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir.

Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir. Ayrıca babanı sipariş ettiği piyano herkesi şok ederken, eve almam diye tutturan Safiye'ye söylediği sözler epey derinden etkiler. Naci'yi unuttuğunu düşünse de Safiye yeniden maziye dalar, peki Safiye'ye bunları hatırlatan nedir?