Salı akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Nefeslerin tutulacağı yeni bölümde Han, iyice köşeye sıkışmışken, Safiye eline ulaşan notun izini sürecek mi? İşte Masumlar Apartmanı 31. bölüm full, tek parça izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle...

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.

MASUMLAR APARTMANI 31. BÖLÜM | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

MASUMLAR APARTMANI 31. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Neriman, Gamze’yi üzmemek için Ege’yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci’yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.



İnci’nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl’ın eklenmesi, Han’ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben’e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.