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Masumlar Apartmanı 31. bölüm full, tek parça izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı zileyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni bir bölüm ile geliyor. Gerilimin arttığı yeni bölümde Naci, Han'ın elinden kurtulabilecek mi merak konusu oldu. İşte Masumlar Apartmanı 31. bölüm full, tek parça izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle...

Masumlar Apartmanı 31. bölüm full, tek parça izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle

Salı akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Nefeslerin tutulacağı yeni bölümde Han, iyice köşeye sıkışmışken, Safiye eline ulaşan notun izini sürecek mi? İşte Masumlar Apartmanı 31. bölüm full, tek parça izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle...

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.

MASUMLAR APARTMANI 31. BÖLÜM | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

MASUMLAR APARTMANI 31. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ 

Masumlar Apartmanı 31. bölüm full, tek parça izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle

Neriman, Gamze’yi üzmemek için Ege’yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci’yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.
 Masumlar Apartmanı 31. bölüm full, tek parça izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle
İnci’nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl’ın eklenmesi, Han’ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben’e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.

Masumlar Apartmanı 31. bölüm full, tek parça izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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