Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni bölümle ekranlarda yerini alacak. Safiye, Han'ın bodrumda bir şeyler sakladığından şüphelenir, tam Han Safiye'yi ikna edecekken gelen o ses her şeyi değiştirir. Peki Safiye Naci'yi kurtarabilecek mi? İşte Masumlar Apartmanı 32. bölüm full, tek parça izle|Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izle...

MASUMLAR APARTMANI 32. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE| MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM CANLI İZLE

Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci’yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar. Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh’un evine giderler.

MASUMLAR APARTMANI 32. BÖLÜM | SON BÖLÜM CANLI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 32. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

İnci’nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar. Ancak herkes dışardayken Hikmet’in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar. Bu kriz, Han’ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır. Han’ın emrivakisi, Safiye’yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han’ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır