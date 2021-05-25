Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 35. bölüm ile TRT1 kanalında yayınlanacak. Diziyi internetten izlemek isteyenler için linklere haberimizde yer verdik. Masumlar Apartmanı 35. bölüm canlı izle | TRT1 Masumlar Apartmanı 35. bölüm izle...

MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜM CANLI İZLE | MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜM İZLE

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han’ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir. İnci’yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci’nin yardımlarıyla Gülben’e büyük bir sürpriz planlar. Ege’nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman’ın başını derde sokar. Naci’yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.

MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜM CANLI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜM İZLE