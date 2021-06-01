Masumlar Apartmanı 36. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle

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MASUMLAR APARMANI 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

Gülru ve Tomris’in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci’yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye’ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.



Hiç beklemediği bir anda Esat’ın annesi Şennur’la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur’un yemek davetinde verecektir.



İnci ise Han’a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye’nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir

MASUMLAR APARMANI 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜM İZLE