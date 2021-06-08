Masumlar Apartmanı 37. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı 37. bölüm canlı izle

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MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM CANLI İZLE

İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.



Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.



Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.

MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM CANLI İZLE