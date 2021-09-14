TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı yeni sezona bomba gibi dönüyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin 38. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Masumlar Apartmanı 38. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı 38. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

MASUMLAR APARTMANI 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 38. BÖLÜM CANLI İZLE

Geçtiğimiz sezon eşi İnci'nin ölümüyle ağır darbe alan Han, akıl hastanesine yatırılmıştı. Yeni sezonda, Han'ın uzun bir süredir ailesiyle yaşadığı eve dönmemesi, Safiye'nin takıntılarında ciddi bir sıçrama yaratırken, evin iyice savaş alanına döndüğü görülüyor. Ailesi zor durumda olan Han'ın eve geri dönmesiyle, hikayenin seyrinin nasıl gelişeceği ise merak konusu oldu.

MASUMLAR APARTMANI 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 38. BÖLÜM CANLI İZLE