Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Masumlar Apartmanı 39. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

MASUMLAR APARTMANI 39. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya’nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.



Esat, Gülben’e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han’ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.

MASUMLAR APARTMANI 39. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 39. BÖLÜM İZLE