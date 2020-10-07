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Masumlar Apartmanı 4. bölüm izle | Masumlar Apartmanı 5. yeni bölüm fragmanı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı bugün 4. yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanındaki gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı büyük beğeni topluyor. İşte Masumlar Apartmanı 4. bölüm izleme linki ve Masumlar Apartmanı5. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Masumlar Apartmanı 5. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. Safiye'nin İnci'nin dedesi ile tartışmasının ardından merdivenlerden düşmesiyle biten dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. İşte, Masumlar Apartmanı 4. son bölüm izleme linki ve 5. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 6 Ekim Salı günü yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile ekranlara geldi. Yeni bölüm fragmanında Han ile İnci'nin karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekmektedir. Safiye Han ve İnci'nin evliliğiyle ilgili gerçekleri babasından öğrenir. İşte Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Han ortalığın hiçbir şekilde durulmayacağını anlayınca İnci’yi kaybetmemek için cesur bir adım atar ve ona evlenme teklifi eder. İnci teklifin şokuyla kalakalmıştır. İnci’nin karar vermesini sağlayan, çok eskiden annesi Ela tarafından yazılmış bir mektup olur. İnci bir kararın eşiğindeyken, Masumlar Apartmanı’nın girişinde Safiye onu beklemektedir. Üstelik onun hakkında yeni şeyler öğrenmiştir…

Han’ın kardeşi Gülben, dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanır ancak yılların kafes hayatını aşmak kolay olmayacaktır. Safiye’yse hem İnci’nin gelişine hem Gülben’in hayallerine karşı kendi dünyasını korumak için kılıcına sarılmıştır. Bu dünyaya kimse girmeyecek, bu dünyadan kimse çıkmayacaktır. Eve gelen sağlık görevlileri dahil..

Birbirinden başarılı oyuncu kadrosunun performansı ve güçlü senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar Paylaşıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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