Ekranların en sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Gülben'in atacağı radikal kararı merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Masumlar Apartmanı 40. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı 40. bölüm canlı izle linklerinden diziye ulaşabilir. İyi seyirler...

MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜM CANLI İZLE

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han’a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye’ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han’a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez.

Neriman’ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl’a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar. Han’ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜM CANLI İZLE