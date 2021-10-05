Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Han'ın eve döndüğü ve Gülben'le Esat'ın evlilik için ilk adımı atacağı bu bölümü kaçırmadan internetten izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Masumlar Apartmanı 41. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

MASUMLAR APARTMANI 41. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

Aile, Han’ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat’ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat’ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben’i istemeye gelmeleri konusunda diretir. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.



Rüya ise Han’la karşılaştıklarında Anıl’ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han’a önemli bir itirafta bulunur. Han’ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya’ya bakışını değiştirir.



Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 41. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE