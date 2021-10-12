Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Han'ın ailesini toparlama derdine düşeceği bu bölümü kaçırmadan izlemeniz için haberimizde Masumlar Apartmanı 42. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben’le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci’nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye’nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci’ninse bambaşka bir planı vardır.





Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye’ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han’la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.

MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜM İZLE