Salı günleri izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Gülben, Safiye’nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdine düşeceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Masumlar Apartmanı 43. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

MASUMLAR APARTMANI 43. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartmanı'nın 43. bölümünde Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.



Gülben, Safiye’nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.



Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya’nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

MASUMLAR APARTMANI 43. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 43. BÖLÜM İZLE