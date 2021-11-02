Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi 45. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yaşananlardan sonra herkesin derinden sarsıldığı bu bölümde izleyiciyi nelerin beklediği merak ediliyor. Bölümü kaçırmadan internetten izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Masumlar Apartmanı 45. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm YouTube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

MASUMLAR APARTMANI 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye’yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye’ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris’in getirdiği bir haber Naci’yi bambaşka bir çıkmaza sürükler. Han, her zamanki gibi “kontrol edebileceği” sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya’yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar.

Safiye’nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat’a rest çeker. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar. İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir. Gülben’le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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