TRT 1'in ilgiyle izlenen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Heyecan dolu 45. bölümün ardından neler olacağını merak edenler ve Gülben ile Esat'ın evlenip evlenemeyeceğini merak edenler için haberimizde Masumlar Apartmanı 46. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 46. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Gülben’in Esat’ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır. Gülben ise Safiye’nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat’la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar.

Bir yandan da Safiye’nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han’ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık. Ceylan’la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya’nın üvey babası Vedat’la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben’in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.

MASUMLAR APARTMANI 46. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE