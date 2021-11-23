Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı'nda bu hafta neler olacağını merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Masumlar Apartmanı 48. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

MASUMLAR APARTMANI 48. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Han, Ceylan’la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan’dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir. Safiye, Han’ın itirazlarına rağmen Ceylan’ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur.

Esat, Gülben ve Esra, Ceylan’ın sergisini gezerler. Safiye, Naci’yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI 48. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE