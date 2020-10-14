Masumlar Apartmanı 5. bölüm izle | Masumlar apartmanı 6. yeni bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı 5. bölüm ile dün akşam TRT 1 ekranlarındaydı. Başarılı oyuncu kitlesi ve farklı senaryosu ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı son bölümünde İnci, Han'ın hiç tanımadığı bir yüzü ile karşılaşır. Han'ın ani değişimi İnci'nin aklını karıştırırken, ailelerde ise kaos kaldığı yerden devam etti. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı 5. bölüm izleme linki ile Masumlar Apartmanı 6. yeni bölüm fragmanı haberimizde..

MASUMLAR APARTMANI 6. BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde evde suların kesilmesiyle Gülben ve Safiye ne yapacaklarını bilemiyor. Eve gelen 1600 TL'lik su faturası ise herkesi şaşırtıyor. Eve gelen görevli ise su sayacında bozukluk olduğunu sanarak "Tek dairede bu kadar metreküp su harcamanız imkansız. Sizin

bu suyu harcayabilmeniz için burada hamam işletiyor olmanız lazım. 1600 TL su faturası hiç normal değil" sözleri Safiye'yi kızdırıyor.

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Ortalığın durulmayacağını anlayan Han tek çare olarak evliliği buldu. Ancak İnci bu teklif karşısında şok oldu ve ne diyeceğini bilemedi. Dedesini kaybetmekten çok korkan İnci Han'ın teklifini kabul edemedi. Ancak yıllar önce annesi Ela'nın yazdığı bir mektubu bulunca fikrini değiştirdi. Çift evlenme kararı verirken Han'ın babası hastalıkla mücadele ediyor ve İnci'nin dedesi de taşınma işlerine başlıyor.

Tüm bunlar olurken Gülben ise aşık olmanın verdiği mutlulukla dış dünyaya adım atmaya karar veriyor. Ancak bunun düşündüğü kadar kolay olmadığını fark ediyor. Safiye Gülben'in dışarı çıkmasını istemezken, İnci hakkında öğrendiği yeni şeylerle de sinir küpüne dönüyor.