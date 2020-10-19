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Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Han İnci'nin babasını öldürdü mü?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Han'ın İnci'nin babasıyla konuşmasının ardından onu öldürdü mü sorusu akıllara gelirken Safiye'nin Neriman'a tepkisini kaldıramayan Gülben, ''Dur artık! Yeter!'' diyerek Safiye'yi kendine getiriyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Han İnci'nin babasını öldürdü mü?

FİLMİN OYUNCULARI

-Farah Zeynep Abdullah

-Birkan Sokullu

-Ezgi Mola

-Merve Dizdar

-Alper Saldıran

-Metin Coşkun

-Esra Ruşan

-Atilla Şendil

-Emir Özden

-Uğur Uzunel

-Gizem Katmer 

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19 Ekim 2020 Pazartesi 10:33
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