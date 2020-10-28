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Masumlar Apartmanı 7. bölüm izle | 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 7. bölüm ile dün akşam izleyicilerle buluştu. 7. bölüme, Safiye'nin salonda oturan İnci ve Hikmet'i görüp temizlik krizine girmesi damga vurdu. Peki Masumlar Apartmanı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı 7. bölüm izle linki haberimizde..

Masumlar Apartmanı 7. bölüm izle | 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan dizi muhteşem kadrosu ile yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanan yeni bölümünün ardından takipçileri Masumlar Apartmanı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırmaya başladı. 

Masumlar Apartmanı 7. bölüm izle | 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci’yi görünce çıldırır. İşler çığırından çıkar. Safiye ve Gülben İnci tarafından “kirletilen” evlerini temizlemeye çalışırlar. Hikmet de bu durumdan nasibini alır. Ege babasının kaybolmasından sorumlu tuttuğu Han’la tartışır. Bu durum Han ve İnci arasında gerilime sebep olur. Safiye evi İnci’nin “kirinden” arındırmaya çalışırken olmaz denilen olur ve sular kesilir. Ege babasının kaybolmasıyla ilgili gerçeği öğrenince yıkılır. Esra Esat’tan Han’ın karanlık tarafını gösteren bir bilgi öğrenir. İnci’nin Han’la ilgili kafası iyice karışacaktır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 

Masumlar Apartmanı 7. bölüm izle | 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 7. SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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