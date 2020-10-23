Masumlar Apartmanı dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların fenomen dizisi Masumlar Apartmanı merakla yeni bölüm fragmanını yayınlandı. Peki Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? İşte Masumlar Apartmanı 7. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

yeni bölümünde Gülben "Bir gün evlenip gideceğim buradan, kurtulacağım senden" sözleriyle Safiye'ye bağırıyor. Diğer yandan ise babasının ortadan kaybolması konusunda Han'dan şüphelenen İnci, onu takibe aldı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde kardeşi Neriman'ı Ege ile birlikte gören Safiye çılgına döndü. Kardeşini, okul eşyaları, ilaçları ve kitaplarıyla birlikte zorla küvete sokan Safiye, hunharca Neriman'ı yıkamaya başladı. Korkunç manzarayı gören Gülben'in aklına ise benzer anları Safiye'ye yaşatan annesi geldi. Gülben ilk defa ablası Safiye'ye karşı koyarak kardeşini küvet işkencesinden kurtardı.

Masumlar Apartmanı'nın finalinde ise alzheimer olan Hikmet'i bulan İnci onunla birlikte evlerine gitti. Hikmet, İnci'yi eşi sanmaya başladı.

Han, Gülben ve Safiye ise babasıyla birlikte oturan ve ona sarılan İnci'yi kendi evlerinde görünce büyük şok yaşadı.