Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm önizleme | Masumlar Apartmanı 9. bölüm izle

Masumlar Apartmanı bu akşam yine seyircisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile ilk bölümden itibaren büyük beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm önizleme fragmanı ise yine büyük ses getirdi. İşte Masumlar Apartmanı 9. bölüm izle linki ve Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm 2. fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 9. BÖLÜM ÖNİZLEME

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar. Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir. Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır. Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.



Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci’yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci’ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” her Salı TRT 1’de…