Masumlar Apartmanı dizisinin Dr. Yağmur'u Seda Akman, kabine gitmeye üşenince plajda bikinisini çıkardı!

Posta'da yer alan habere göre, 43 yaşındaki oyuncu Seda Akman Bodrum'da tatil yapıyor. TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nda Dr. Yağmur karakterine hayat veren oyuncu, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla Türkbükü'nde bir beach'te görüntülendi.

BİKİNİSİNİ ÇIKARIP MAYOSUNU GİYDİ

Denize girip çıkan oyuncu kabine gitmeye üşenince, etrafı gözden geçirdikten sonra plaj elbisesini giyip altından bikinisini çıkarıp mayosunu giydi.

2 yıldır mimar Ahmet Tolan ile aşk yaşayan Akman, Bodrum- İstanbul arası mekik dokuyor. Çiftin önümüzdeki aylarda nikah masasına oturacağı söyleniyor.

SEDA AKMAN KİMDİR?

13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen Sedda Akman Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçiren Akman, 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6’da Jetset adında bir TV programı sundu.

Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak ATV'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis yer almaktadır.

Seda Akman 2018 yılında, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.