Masumlar Apartmanı Gerçek Hikâyesi Nedir, O Kişiler Yaşıyor Mu?

Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi Salı akşamlarını kasıp kavuruyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi, reyting listelerinde rakiplerini geride bırakmayı başardı. Peki, ama Senaristler kitabın olay örgüsünün özüne sadık kalsa da dizi bazı yerlerde romandan sapıyor. Önemli farklılıklardan biri de kitap ve dizi arasında geçiş rolü üstlenen Gülben karakteridir. Dizinin yaratım sürecini daha iyi anlamanız için bu farklılıkları sizler için araştırdık.

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Masumlar Apartmanı, akıl sağlığı sorunlarıyla ortak bir mücadeleyi paylaşan farklı bireylerin duygusal yolculuğunu araştırıyor. Peki ama. Yıldız oyuncu kadrosu, ilgi çekici senaryosu ve iyi hazırlanmış prodüksiyon değerleri ile dizi, Türk dizileri arasında bir anda bir sansasyon ve bir klasik haline geldi.

Çöp Ev

Çöp Ev adlı kitap Safiye, Gülben ve Neriman adlı üç kız kardeşin 1990'lı yıllarda Ankara'daki hayatlarını anlatıyor. Safiye'nin OKB'si ve Gülben'in altını ıslatması başta olmak üzere, Ankara'da yaşayan varlıklı bir ailenin saplantılarını anlatan kitap, olay örgüsünün ana noktalarıdır. Üçüncü kardeş Neriman'ın da önemli bir hikâyesi var. Kitapta Masumlar Apartmanı dizisinden farklı olarak Han ve İnci isimli karakterler yer almıyor.

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Aile sadece üç kız kardeşten oluşuyor ve annelerinin travmatik deneyimi, erkek çocuk sahibi olamamasıyla ilgili, bu da ona kendisini zayıf ve kocası tarafından sevilmemiş hissettiriyor. Kocasının beklentilerini karşılamaya yetmediklerini düşünerek kızlarına karşı kayıtsız kalır. Aslında kitap, ailenin yedi kızı olduğundan bahsediyor.

Masumlar Apartmanı dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından ilham alıyor ancak bazı noktalarda orijinal kurgusundan sapıyor. Önemli farklılıklardan biri de kitap ve dizi arasında geçiş rolü üstlenen Gülben karakterini canlandırmasıdır. Yine de dizi, yetenekli oyuncu kadrosu, büyüleyici senaryosu ve sinematografisi sayesinde geniş beğeni topladı ve ilk çıkışından bu yana TV reytinglerini domine etti.

Çöp Ev romanı, ataerkil bir kültürde kadınların karşılaştığı insanlık durumu, akıl sağlığı sorunları ve toplumsal baskılar hakkında anlayışlı yorumlar sunuyor. Hareketli ve düşündürücü bir okuma ve hem okuyucular hem de eleştirmenler tarafından iyi karşılandı

Kitap İle Dizi Arasındaki Farklar

Kitap ile 'Çöp Ev' dizisinin uyarlaması arasındaki temel fark Han karakterinin kitapta yer almamasıdır. Dolayısıyla sonuç olarak dizide anlatılan Gülben ve Esat arasındaki aşk hikâyesi kitapta yer almıyor. Ayrıca kitapta Neriman 27 yaşında çalışan bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Gülben'in 31 yaşına kadar altını ıslattığını öğrenen Neriman, onu bir terapiste götürmeye karar verir. Neriman'ın terapi seansları sayesinde ailenin hayat hikâyesi ortaya çıkar. Kitapta olaylar Gülben'in Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapi seansına katılmasıyla başlıyor. Safiye, Gülben'in terapiye gitme kararına şiddetle karşı çıkar ama aile sonunda doktordan terapi ister.

Genel olarak, kitap ve TV dizisi, hem zihinsel sağlık sorunlarıyla uğraşan bir ailenin mücadelelerini hem de toplumun bu sorunları çevreleyen damgalanma ile nasıl başa çıktığını araştırıyor. Kitap ve TV dizisi belirli yönlerden farklılık gösterse de, her ikisi de insanlık durumuna dair değerli bilgiler sunuyor. “Masumlar Apartmanı" dizisi, ilgi çekici konusu ve iyi yazılmış karakterleriyle izleyicileri büyüleyen, kritik ve ticari bir başarı elde etti. "Çöp Ev"in diziye uyarlanması, Gülseren Budayıcıoğlu'nun çalışmalarının kalıcı değerinin bir kanıtı ve yazılarının her yaştan izleyicide yankı uyandırmaya devam ettiğini gösteriyor.