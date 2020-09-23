Masumlar Apartmanı hangi günler var? TRT 1 ekranlarda yeni sezonda yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan filmde sahneler, oyuncular izleyiciden tam not alırken Masumlar Apartmanı hangi günler var? Tekrarı ne zaman? Hangi kanalda? soruları da araştırılmaya başlandı.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜNLER VAR?

Masumlar Apartmanı yeni bölümleri her hafta Salı günü saat 20:00'de TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI TEKRARI NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı tekrar günleri, TRT 1'in haftalık yayın akışında açıklanıyor. Bu haftaki akışta dizinin tekrar gün ve saatleri henüz açıklanmadı.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

“Masumlar Apartmanı” dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI HAN NEDEN ÇÖP TOPLUYOR? HASTALIĞI NE?

Masumlar Apartmanı adlı dizideki Han karakterini Birkan Sokullu canlandırmaktadır. Birkan Sokullu zengin bir iş adamını oynamaktadır.

Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın ablası Safiye'dir ve temizlik hastalığı vardır. Birçok izleyici Han ile ablasının aynı hastalığa sahip olduğunu düşünmektedir. Han'ın çocukken değer verdiği eşyalar annesi tarafından çöpe atılmıştır. Han kendisi için değerli olan her şeyi korumaya çalışmaktadır. Han bu sebeple gece çöp toplamaktadır.

DİSPOZOFİ HASTALIĞI NEDİR?

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın hastalığı dispozofobi hastalığıdır. Dispozofobi hastalığı değerli olduğu düşünülen şeylerin atılmamasıdır. Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir. Tutumlu olmak, bazı eşyaları ileride lazım olabilir düşüncesi ile saklamak biriktirme hastalığı değildir. Biriktirme hastalığında, toplanan ve bir türlü atılamayan eşyalarda bir düzensizlik ve tutarsızlık vardır. Bu yüzden koleksiyonculuktan da çok farklıdır. Kolleksiyonerler, sadece bir ya da birkaç alanla alakalı eşyaları toplarlar. Üstelik toplanan eşyalarda bir düzen ve intizam vardır. Hobilerini belirli bir disiplinle yürütürler.