Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Baş rollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar'ın yer aldığı ve gerçek bir hayat hikayesini konu alan Masumlar Apartmanı reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bir romandan uyarlanan dizinin sevenleri Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Yazar kim? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? sorularını da merakla araştırmaya devam ediyor. İşte Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı hakkında merak edilenler...

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Gerçek bir hayat hikayesini konu alan Masumlar Apartmanı, üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun İçi” romanından uyarlandı.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde çekiliyor.

MASUMLAR APARTMANI KARAKTERLERİ

MASUMLAR APARTMANI İNCİ

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

MASUMLAR APARTMANI HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah

Birkan Sokullu

Ezgi Mola

Merve Dizdar

Alper Saldıran

Metin Çoşkun

Esra Ruşan

Atilla Şendil

Emir Özden

Uğur Uzunel

Gizem Katmer

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da doğmuştur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Ankara’da serbest hekimlik yaptı.

Hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı Madalyonun İçi isimli kitabını çıkardı. 2005 yılında hastaların sosyal güvencelerini kullanarak Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açtı. Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.

2008 yılında Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse isimli eserlerini yayınladı. 2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı. Kitaplarında yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI HANGİ DİZİLERE UYARLANDI?

Özcan Deniz ve Aslı Enver’in yer aldığı “İstanbullu Gelin” dizisi “Hayata Dön”; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Zuhal Gencer gibi isimlerin rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi “Camdaki Kız”; Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan, Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ve Melisa Sözen gibi oyuncuların oynadığı “Kırmızı Oda” ve Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Mert Asutay ve Açelya Devrim Yılhan'ın oynadığı "Masumlar Apartmanı" dizileri ise “Madalyonun İçi” isimli kitaplarından uyarlanmıştır.