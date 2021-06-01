Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu, ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanında ayrılık yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Dizide İnci karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah'ın projeden ayrılacağı iddiaları ortada dönerken izleyiciler merakla Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu, ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor? sorularını aratıyor. Biz de bu soruların cevabına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI İNCİ ÖLÜYOR MU, ÖLECEK Mİ?

TRT1 ekranlarında her hafta salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü ve başarılı isimlerin rol aldığı Masumlar Apartmanı'nda bir veda gerçekleşecek. Dizide İnci rolü ile Farah Zeynep Abdullah dizi severlerin beğenisini topluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci karakteri diziden ayrılıyor.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizide İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Sürpriz bir gelişme yaşanmazsa sezon finali öncesi Farah Zeynep Abdullah diziye veda edecek.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir.