Masumlar Apartmanı son bölüm izle | Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Masumlar Apartmanı dün akşam yeni bölümü yayınlandı. İzleyicileri ekranları başına kilitleyen dizinin son bölümünde final sahnesi herkesi şaşırttı. Peki Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı son bölüm izle linki haberimizde..

MASUMLAR APARTMANI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı dün akşam 6. bölümü ile TRT 1 ekranlarındaydı. Dizinin takipçileri Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırmaya başladı. Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fragman ekranlara geldiğinde haberimizde bulabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı’nda deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.

Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur. Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı son bölüm izle linki haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?