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  3. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı hangi gün?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı hangi gün?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı dün akşam 2. bölüm ile izleyici ile buluştu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı ve 2. son bölümde yaşananlar...

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı hangi gün?

Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde 1. sırada yer almayı başaran Masumlar Apartmanı 2. bölüm ile dün akşam izleyicileri yeniden ekran başına kilitledi. İşte Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı ve Masumlar Apartmanı 2. bölüm haberimizde...

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı hangi gün?

MASUMLAR APARTMANI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCU KADROSU

HAN. Birkan Sokullu.
İNCİ Farah Zeynep Abdullah.
SAFİYE. Ezgi Mola.
GÜLBEN. Merve Dizdar.
UYGAR. Alper Saldıran.
HİKMET. Metin Çoşkun.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Masumlar Apartmanı Her hafta Salı günü saat 20:00’de TRT 1'de ekrana gelecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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