Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen dizi Masumlar Apartmanı, ilgiyle takip edilen diziler arasında... Her hafta salı günleri TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin bu haftaki bölümü yayınlanmadı. Bunun üzerine dizinin takipçileri tarafından dizinin neden yayınlanmadığını merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yanıtı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çarpıcı öyküsüyle dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanmaması, izleyicileri meraklandırdı. Yeni bölüm ilgiyle beklenirken, dizi yayın akışında yer almadı. İzleyiciler, dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünü heyecanla bekliyor. Dizinin 28. bölümünün haftaya 6 Nisan Salı günü ekranlara geleceği açıklandı.

DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde Gülben ve Safiye, yaşadıkları duygusal yıkımla izleyicileri yine derinden etkiledi. Esat'ın Esra ile aynı evde kaldığını öğrenen Gülben büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Safiye ise Naci'nin gidişi ile derinden sarsıldı. İzleyiciler bambaşka bir Gülben ile karşılaşırken, Han ise İnci'nin yoğun ısrarı sonucunda psikoloğa gitti. Öte yandan Han ve Ege de Neriman yüzünden karşı karşıya geldi. Dizinin ilgiyle beklenen yeni bölümü haftaya salı günü TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.