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Masumlar Apartmanı zincirdeki kim? Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han kimi zincirledi?

Her hafta Salı günü saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisini son bölümünde Han'ın apartmanın deposunda sakladığı kişi bir hayli merak edildi. Peki Masumlar Apartmanı zincirdeki kim? Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han kimi zincirledi? İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı zincirdeki kim? Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han kimi zincirledi?

Masumlar Apartmanı'nda Han psikiyatri kliniğine gitmeye devam ediyor. Dizinin dün akşam yayımlanan bölümünde Han'ın çocukluğunda yaşadığı kazan dairesine birisini zincirlemesi izleyicileri bir hayli meraklandırdı. Peki Masumlar Apartmanı zincirdeki kim? Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han kimi zincirledi?

MASUMLAR APARTMANI ZİNCİRDEKİ KİM?

Masumlar Apartmanı dizisinin 14 Nisan Salı günü yayımlanan bölümünde Han yaşadığı apartmanın kazan dairesine düzenli olarak yemek götürdü. Han'ın orada kimi zincirle tuttuğu merak edildi. 

Masumlar Apartmanı zincirdeki kim? Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han kimi zincirledi?

Han'ın yemek götürdüğü kişinin kim olduğu henüz belli değil. İzleyiciler aniden ortadan kaybolan Esat'ın orada zorla tutulduğunu düşünüyor. Ancak Han'ın birini oraya hapsetmediği, kendi psikolojik sorunları nedeniyle hayal gördüğü de gelen iddialar arasında.

Masumlar Apartmanı zincirdeki kim? Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han kimi zincirledi?

MASUMLAR APARTMANI HAN KİMİ SAKLIYOR? HAN KİMİ ZİNCİRLEDİ?

Dizinin dün akşam ekrana gelen 28. bölümünde Han'ın tavırları büyük ilgi uyandırdı. Han sık sık kazan dairesine gidiyor. Kazan dairesinde biri var mı?

Masumlar Apartmanı zincirdeki kim? Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han kimi zincirledi?

Kazan dairesinden gelen sesleri kim çıkartıyor? Çok merak edilen soruların yanıtları önümüzdeki hafta yayımlanacak bölüm ile belli olacak. 

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Masumlar Apartmanı zincirdeki kim? Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han kimi zincirledi?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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