Masumlar Apartmanı’na Bomba Transfer! O isimi Safiye’nin Anneannesi olacak

Masumlar Apartmanı kadrosuna bomba gibi bir isim daha dahil etti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan fenomen diziye şimdi de Serpil Gül katılıyor.

Serpil Gül, dizide Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin anneannesi Meryem’e hayat verecek. Usta oyuncunun hangi bölümden itibaren ekranlarda olacağı ise henüz bilinmiyor.

Diziye dahil olan yeni karakterle birlikte Safiye ve annesi Hasibe'nin hayatındaki travmaların nedeni de böylece açıklığa kavuşacak.