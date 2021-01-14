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  3. Masumlar Apartmanı’na Bomba Transfer! O isimi Safiye’nin Anneannesi olacak

Masumlar Apartmanı’na Bomba Transfer! O isimi Safiye’nin Anneannesi olacak

Ekranların reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı yine bomba gibi bir transferle geliyor. Baş rollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı fenomen diziye son olarak Serpil Gül katıldı.

Masumlar Apartmanı’na Bomba Transfer! O isimi Safiye’nin Anneannesi olacak

Masumlar Apartmanı kadrosuna bomba gibi bir isim daha dahil etti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan fenomen diziye şimdi de Serpil Gül katılıyor.

Masumlar Apartmanı’na Bomba Transfer! O isimi Safiye’nin Anneannesi olacak

Serpil Gül, dizide Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin anneannesi Meryem’e hayat verecek. Usta oyuncunun hangi bölümden itibaren ekranlarda olacağı ise henüz bilinmiyor.

Masumlar Apartmanı’na Bomba Transfer! O isimi Safiye’nin Anneannesi olacak

Diziye dahil olan yeni karakterle birlikte Safiye ve annesi Hasibe'nin hayatındaki travmaların nedeni de böylece açıklığa kavuşacak. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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