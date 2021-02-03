Masumlar Apartmanı'nda çalan Sezen Aksu şarkısı ile Naci 'Affet' dedi!
TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin Safiye'ye yaptığı sürprizde çalan Sezen Aksu'nun 'Affet' şarkısı izleyiciler tarafından çok beğenildi. Naci'nin Safiye ile yaşadığı anıları evinin duvarına yansıttığı o duygusal anlar ekranlara anbean böyle yansıdı.
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03 Şubat 2021 Çarşamba 10:51
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