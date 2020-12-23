Masumlar Apartmanı'nda Safiye'den büyük hamle! Annesinin hayalini susturdu

Dün akşam 15. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Masumlar Apartmanı'nda final sahnesinde Safiye'nin değişimi sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan sahnede cama güvercin resmi koyan Safiye'nin annesinin hayalini susturmasına dizinin takipçilerinden çokça olumlu paylaşım geldi.