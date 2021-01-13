Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin sinir krizi sahnesi çok konuşuldu!
TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 12 ocak 2021 tarihinde yayınlanan bölümünde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın sinir krizi geçirip duvara kafa attığı sahne izleyicilerden büyük beğeni topladı. O anlar dizeye damga vururken sosyal medyada da Ezgi Mola'nın oyunculuğuna çokça yorum geldi.
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13 Ocak 2021 Çarşamba 09:23
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